В Новосибирске объявили в розыск убийц девочки, погибшей в 2002 году

Новосибирские следователи объявили в розыск троих подозреваемых в изнасиловании и убийстве девочки. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, преступление было совершено еще в 2002 году.

В ведомстве составили визуальные ориентировки на подозреваемых.

Лица, которые, как предполагается, были причастны к совершению преступления, были установлены в ходе предварительного следствия. Тех, кто опознает изображенных на ориентировках людей, представители СК просят обратиться по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, седьмой этаж, кабинет №11. Также информацию можно сообщить по номеру телефона 8 (383) 304-00-93.