В Новосибирской области начал работу оперштаб по подготовке к МЧМ-2023

В Новосибирской области прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке и проведению в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ-2023). Его провел вице-губернатор Сергей Нелюбов.

В состав штаба вошли представители правительства области, регионального управления Роспотребнадзора, мэрии Новосибирска, АНО "Исполнительная дирекция МЧМ-2023". Он призван решать оперативные вопросы подготовки к турниру.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что соревнования подобного уровня в Новосибирской области пройдут впервые, поэтому подготовка к ним должна быть на высочайшем уровне. Особое внимание будет уделено мерам безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологическим.

Оперативный штаб будет рассматривать ход основных мероприятий по организации первенства, вопросы транспортного обслуживания и размещения гостей МЧМ-2023, их питания и обеспечения цифровыми сервисами.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в плане по подготовке первенства по хоккею предусмотрены мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности, по медицинскому обеспечению первенства мира. Кроме того, разработаны программы официальных церемоний, специальные культурная и экскурсионные программы для участников первенства мира, официальных лиц и гостей.

Активное участие в организации соревнований примут волонтеры. С добровольцами будет проведена подготовительная работа.

Справка "РГ"

МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Новосибирск примет группу "A" вместе с хозяйкой турнира, сборной России. Здесь также состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал, торжественные церемонии открытия и закрытия турнира.