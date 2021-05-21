Врачи назвали пять признаков эмоционального выгорания

Томские медики озвучили пять признаков синдрома эмоционального выгорания.

Профессиональный синдром эмоционального выгорания с 2019 года включен в Международный классификатор болезней. Он официально признан фактором, влияющим на состояние здоровья. Такое состояние весьма опасно для организма. Ведь оно не только снижает работоспособность и качество жизни, но и может привести к глубоким когнитивным нарушениям.

Врачи "Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Томской области рассказали, на какие тревожные симптомы следует обратить внимание.

1. Пропадает эмпатия. Человек становится скупым на эмоции. Это объясняется тем, что у психики не остается сил на жалость и сочувствие.

2. Любимые занятия больше не доставляют удовольствия. Если раньше вы с радостью шли в любимую кофейню за чашкой капучино, то сейчас это занятие кажется бессмысленным.

3. Нарушаются сон и аппетит. Даже сильная усталость не помогает приблизить сон. Любимые блюда не радуют.

4. Снижается самооценка. Человек постоянно недоволен собой, видит в себе только отрицательные качества и наказывает себя за любые промахи.

5. Постоянная усталость. Человек не может справиться со всеми проблемами. Ему требуется помощь.

Что делать, чтобы не "сгореть" на работе? В первую очередь врачи советуют перестать все контролировать. Желание быть в курсе всех событий может привести к стрессу. Необходимо также перестать требовать от себя многого, чтобы не превратиться в "загнанную лошадь".

При появлении первых признаков эмоционального выгорания старайтесь больше гулять, читать книги, слушать музыку. Проводите время с теми, кто окружает вас любовью, заботой, принимает ваши недостатки. Высыпайтесь и занимайтесь физическими нагрузками. Медики также рекомендуют уйти в отпуск. Отдых поможет перезагрузиться, отвлечься от работы и набраться сил.

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