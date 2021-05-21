Жителя Красноярского края отправили в колонию за избиение сына

В Красноярском крае суд приговорил жителя города Канска к лишению свободы за избиение сына. Об этом рассказала пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Установлено, что 38-летний горожанин, не желая полноценно заниматься воспитанием 9-летнего сына, систематически бил его брючным ремнем по голове и другим частям тела. Причиной побоев, по версии следствия и суда, было раздражение отца, вызванное непослушанием школьника.

Гражданин признан виновным по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", уточнили в СК. Вердикт: три года семь месяцев колонии общего режима.