Ушел из жизни летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

Тайгиб Омарович - младший брат известного летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева. Да, два Героя, как два крыла, в одной семье! Они оба - уроженцы дагестанского села Согратль. Тайгиб моложе на четыре года. Как и старший брат, тоже закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков и служил в Военно-воздушных силах страны.

Тайгиб Омарович участвовал в испытаниях десятков различных типов и модификаций авиационной техники. Причем и самолетов, и вертолетов. В том числе испытывал "Су-25", "Су-27", "Су-30", "Су-39", "Су-7Б", "Су-7У", ряд моделей "МиГов" и ракетного вооружения.

Не раз был на краю гибели, но всегда возвращался в строй. Так, восьмого августа 1995 года Толбоев попал в авиакатастрофу: во время испытательного полета на вертолете над поселком Каменка в Бурятии винтокрылую машину "схватили в тиски" вихревые потоки, и она стала терять высоту. Внизу был жилой поселок, поэтому Тайгиб, который был пилотом, сделал все, чтобы увести вертолет к горному склону. После падения один из членов экипажа погиб. Тайгиб выжил, но получил тяжелейшие травмы...

В 2007 году ему было присвоено звание Героя России - за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники.

Как пишут СМИ, Тайгиб Толбоев долгое время страдал от тяжелого заболевания. Умер он на родине.