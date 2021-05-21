В Ингушетии пристава обвинили в присвоении 29 миллионов рублей

В Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего сотрудника службы судебных приставов, обвиняемого в мошенничестве на 29 миллионов рублей с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По информации правоохранителей, подозреваемый в период с мая по июль 2019 года похитил денежные средства шести умерших граждан. С этой целью пристав подделал документы, чтобы взыскать деньги с банковских счетов покойных граждан, которые, якобы, при жизни были должниками.

В роли взыскателей выступили знакомые фигуранта, которым он пообещал небольшое вознаграждение. Взысканные по исполнительным листам средства были перечислены на оформленные на них банковские карты, которые были у мошенника. Деньги он тратил по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной региональным управлением ФСБ России. Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии.