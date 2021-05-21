ФСБ задержала в Калининграде вербовщиков террористической организации

Двоих граждан Центрально-Азиатского региона - приверженцев международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной на территории Российской Федерации, задержали в Калининградской области сотрудники регионального УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих на территории Калининградской области, чтобы в дальнейшем переправить их в зоны террористической активности.

Органы безопасности провели оперативно-боевое мероприятие, в результате которого деятельность членов террористической организации пресечена, они задержаны и помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

Дальнейшую судьбу задержанных определил Багратионовский районный суд Калининградской области. Им принято решение о выдворении сторонников террористов в страну исхода.