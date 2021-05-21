В Вологодской области выпустили орлана, пострадавшего от браконьеров

В Вологодской области сотрудники Дарвинского заповедника выпустили на волю краснокнижного орлана-белохвоста, которого подстрелили в окрестностях Нарьян-Мара год назад. Поэтому птицу и назвали Нарьяном.

Из Ненецкого автономного округа сотрудники WWF России раненого орлана доставили на Вологодчину - в Дарвинский заповедник. Здесь врачи сделали несколько сложных операций по извлечению свинцовых дробин и сборке перебитых костей крыла. Орлан несколько месяцев провел в специальном корсете, а потом полгода учился заново летать.

Как отметил заместитель директора Дарвинского заповедника Мирослав Бабушкин, долгое лечение и реабилитация оказались успешными, здоровье птицы удалось восстановить. А вот на волю Нарьян отправился не один, а вместе с подругой Василисой, у которой была повреждена лапа.