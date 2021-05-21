Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.05.2021,  
09:32
Текст:  Светлана Цыганкова

Тихоокеанский флот получит новые корветы, фрегаты и десантные корабли

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Тихоокеанский флот получит на вооружение серийные корветы проектов 20380 и 20385, фрегаты проекта 22350. Появятся у военных моряков и новые универсальные десантные корабли.

Фото: Северная верфь
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении в честь Дня Тихоокеанского флота, который отмечают 21 мая. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВМФ РФ. Тихоокеанскому флоту исполняется 290 лет. В телеграмме главком отметил, что от него во многом зависит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поэтому ТОФ будет оснащаться новыми видами вооружения. Кроме фрегатов проекта 22350 и универсальных десантных кораблей, флот получит ракетные подводные крейсеры проекта "Борей-А", атомные многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". На "Адмиралтейских верфях" в Петербурге для Тихоокеанского флота строится линейка дизель-электрических субмарин проекта 636.3. "РГ" недавно рассказывала о том, что на подлодку "Магадан" прибыл экипаж. Субмарина готовится к очередному этапу испытаний.

Вместе с тем продолжится и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155. Благодаря модернизации удастся усилить их возможности и ударную мощь.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: VORON SPb/ wikipedia.org
Самый мощный танк в мире: Почему в СССР не приняли на вооружение ИС-7 20.05.2021
Балтийский флот получит новые подлодки 18.05.2021
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России 18.05.2021
корабли
Балтийскому флоту исполнилось 318 лет 18.05.2021
Испытания гиперзвукового "Циркона" могут завершиться до конца лета 17.05.2021
подлодки
ВМФ России откажется от подлодок-рекордисток 17.05.2021
Серия атомных подлодок "Борей" может быть расширена 17.05.2021