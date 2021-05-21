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21.05.2021 14:36

В Петербурге организован цикл карьерных консультаций для студентов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )
Главное при выборе профессии - не полагаться на моду или чужое мнение, а искать дело по душе. Помочь в этом могут специальные обучающие мероприятия Центра занятости населения (ЦЗН) Санкт-Петербурга - встречи и вебинары. Рассчитаны они прежде всего на молодежь, выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования, но полезны могут оказаться для людей любого возраста, отмечает руководитель отдела профессионального самоопределения и карьерного роста ЦЗН Ольга Чернаус.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

- Самый главный вопрос, на который мы учим искать ответ, - "а туда ли я иду", - поясняет она. - Совсем молодому человеку наиболее трудно совершать полностью осознанный выбор, потому что у него нет опыта и нет ориентиров. Поэтому мы учим участников наших встреч искать ответы на целый блок вопросов под условным названием "кто я" - какие у меня ценности, сильные и слабые стороны, что мне интересно делать. От этого в конечном счете зависит успешность человека - не только в профессии, но и в жизни.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге разработан курс soft skills для женщин

Цифровые трансформации последних 5 лет, а особенно пандемия коронавируса, довольно сильно изменили соотношение рабочего и нерабочего времени в жизни большинства, отмечают эксперты. Сегодня гаджеты позволяют многим трудиться не только в офисе, но и в дороге или из дома, и от этого размывается само понимание "работа". Поэтому жертвовать частью своей жизни для зарабатывания денег как минимум неэффективно и недальновидно - лучше выбрать занятие, которое нравится само по себе. А если за это еще и платят - просто прекрасно!

Серия встреч с хештегом #живая карьера существует уже достаточно давно. Обучающий курс объединен в стройную систему: после профессионального самоопределения ("кем быть") слушателей учат правильно определять имеющиеся ресурсы. И это не только образование и навыки, но и отношение к soft skills. Кому-то необходимо умение выстраивать отношения, налаживать коммуникации, работать в команде, а кто-то эффективнее как одиночка. Умение принять эти особенности и учесть их при построении карьеры - очень важная задача. А третье направление - собственно технологии рынка труда: какой он сегодня, как в него встроиться, а более предметно - каким способом искать работу, как написать резюме и представить себя работодателю.

Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга
Служба занятости населения Петербурга создает "кадровые центры"

Подобные занятия специалисты ЦЗН проводят как в специально набранных группах "со стороны", так и для студентов одной специальности, потока или курса.

- У нас пока прошло только одно занятие, - рассказала студентка третьего курса Санкт-Петербургского государственного технологического института Юлия Мацкив, - но мы уже очень много от него получили. Самое главное, что нам объяснили: лучший способ найти свое место в жизни - это ориентироваться на свои склонности. К творчеству или к расчетам - неважно. "Когда вы поймете, чем вы хотите заниматься, ваша карьера сама притянется к вам" - вот это запомнилось мне больше всего, и этому принципу я хочу следовать.

Юлия считает, что получила также ряд хороших практических советов. К примеру, что участие в олимпиадах, различных практиках и стажировках будет хорошим способом получения первого профессионального опыта. Отношение к студентам как новичкам - более снисходительное, но сам факт даст возможность оценить выбранную профессию "изнутри". Сейчас она изучает в вузе управление персоналом и собирается строить карьеру в этой области, но не исключает, что интересы со временем могут измениться. "Советы специалистов ЦЗН, в каком направлении сделать первый шаг, в этом случае тоже пригодятся", - считает студентка.

Фото: Сергей Николаев/РГ
К 2025 году в Петербурге 50 процентов инвалидов смогут получить работу

Важная особенность проекта #живая карьера - обратная связь. Эксперты не только рассказывают о том, на что обратить внимание, как поступить в той или иной ситуации, но и отвечают на вопросы. Недавно этому посвятили отдельную встречу в Базовом центре содействия трудоустройству выпускников Санкт-Петербурга, в ней приняли участие ученики старших курсов средних профессиональных учебных заведений.

- Наши будущие выпускники еще не очень осознают свою карьеру, - рассказала начальник центра Екатерина Романченко, - поэтому вопросы были очень простыми: о льготах за "красный диплом", о зарплате, о процессе трудоустройства. Однако очень важно, что ребята вовлечены в процесс, интересуются своим будущим, хотят его строить.

Базовый центр также дает ребятам возможность "пощупать" будущую профессию. Из 48 петербургских колледжей и техникумов 29 уже заключили договоры о стажировке с профильными предприятиями.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге

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