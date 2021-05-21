В Петербурге снимают фильм к 90-летию режиссера Игоря Масленникова

Режиссеры Вагенак Балаян и Николай Котяш, ученики Игоря Масленникова, снимают документальный фильм о своем мастере, ленфильмовском режиссере-классике, создавшем одну из лучших экранизаций Шерлока Холмса.

Первую свою картину Игорь Масленников снял на "Ленфильме" 55 лет назад - это был дипломный фильм "Кузя и Маргарита", учился он тогда на Высших режиссерских курсах у Григория Козинцева. Потом на киностудии одна за другой стали появляться его работы: "Личная жизнь Кузяева Валентина", "Завтра, третьего апреля…", "Гонщики", "Под каменным небом", "Сентиментальный роман", "Ярославна - королева Франции", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама", "Зимняя вишня", "Продление рода".

Многие не знают, что режиссер Масленников еще и прекрасный литератор и художник. Он написал несколько сценариев, книг, иллюстрировал их своими рисунками и шаржами, сопровождая остроумными эпиграммами. А еще он педагог, выпустил шесть мастерских студентов-кинорежиссеров - в Москве и Петербурге.

Балаян и Котяш - выпускники мастерской Игоря Масленникова в петербургском Институте кино и телевидения, однокурсники. Фильм решили посвятить 90-летнему юбилею своего учителя, который грядет в октябре. Им "РГ" и задала несколько вопросов.

Как Игорь Федорович отреагировал на ваше предложение?

Ваго Балаян: Сказал: я в полном вашем распоряжении! И мы начали записывать интервью - у нашего мастера дома.

Николай Котяш: Игорь Федорович легко согласился, поинтересовался, что и как мы планируем снимать. Я поделился своими соображениями и добавил, что снимать фильм про своего учителя - это нелегко, на что он сказал, что прекрасно меня понимает - это как если бы он снимал фильм про Козинцева.

Какой ход вы придумали?

Николай Котяш: Мы хотим представить Игоря Федоровича как человека, который стал свидетелем многочисленных изменений в жизни нашей страны. Это и довоенные годы, и эвакуация из блокадного Ленинграда, и послевоенное сталинское время, хрущевская оттепель, брежневский застой, перестройка, и уже совершенно другая страна в девяностые, двухтысячные... Игорь Федорович не только все это видел, но и при этом непосредственно участвовал в культурной и общественной жизни: работал в газете, на телевидении, снял более 30 кинокартин, руководил союзом кинематографистов, преподавал во ВГИКе и СПбГИКиТе. И сейчас он активно занимается творчеством и наблюдает за современной жизнью общества. Ему есть что сказать с позиции своего обширного и увлекательного жизненного опыта.

Фильм документальный, герой снабжает вас видеоматериалом из своего архива?

Ваго Балаян: Мы решили отказаться от кинохроники (она плохого качества), заменить ее фотографиями. Они качественные, поддерживают изобразительный ряд фильма. Порой фотокарточка может сказать больше, чем пять минут хроники. Фотоматериала у Игоря Федоровича гораздо больше, чем видео. И снимаем свою хронику - скажем, наш город. Вневременной, насколько это возможно.

Николай Котяш: Импрессионистские зарисовки на тему Санкт-Петербурга, города, который соединяет исторические эпохи в своем облике. Здесь есть такие места в центре, когда гуляешь по ним, думаешь, что сто лет назад было все так же, как и сейчас, так же и еще через сто лет будет. Строили на века.

Ваго Балаян: В качестве иллюстраций документального кино у нас будут игровые эпизоды, для атмосферы. Например, как маленький Игорь сидит в классе (мы сняли школьников), как он взглядом катит ручку вверх по парте, не прикасаясь к ней. Это из рассказов Игоря Федоровича.

Как вы назвали фильм?

Ваго Балаян: Рабочих названий несколько: "Жизнь после (помимо, кроме…) Шерлока Холмса". Игорь Федорович всегда говорит, как ему надоели разговоры о Холмсе.

Наверное, когда вы учились "у самого Масленникова", создателя фильмов про Шерлока Холмса, ваши родные гордились вами?

Ваго Балаян: Да, мои мама и старшая сестра бесконечное количество раз смотрели Холмса, а еще больше - "Зимнюю вишню".

Николай Котяш: Я приехал в Петербург из Москвы - поступать в институт. Конечно, рос на фильмах про Шерлока Холмса. Но не мог даже представить, что буду учиться у этого режиссера. Еще считаю, что его фильм "Завтра, третьего апреля…" - один из лучших советских фильмов для детей.

Теперь и вы уже стали педагогами, верно?

Николай Котяш: Я преподаю в институте кино и телевидения, а еще мы с Ваго оба - в "Кинокоммуне" при Молодежном центре нашего Союза кинематографистов и в киношколе на Лендоке.

Несколько лет назад Масленников написал сценарий "Зимняя вишня. 30 лет спустя", задумал снять вместе со своими учениками полнометражный фильм, "финал фамильной саги". Не нашли деньги на кино?

Николай Котяш: За помощью мы обращались в Минкульт, на телеканалы. Объявляли краудфандинг… К сожалению, поддержки не получили и проект заморозили. Прошло уже несколько лет, но многие люди ждут это продолжение, до сих пор пишут сообщения, интересуются: "Что же с "Зимней вишней"? Будет?" Поэтому проект со счетов не списываем, держим руку на пульсе. Шансы есть. Хорошо, если бы помогли власти города, комитет по культуре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Масленников, режиссер:

- Талантливые ребята. Им бы сейчас снимать свое кино, а они хлопочут над юбилейным киноочерком о своем старом мастере, который, как стало ясно, учил их чему-то такому, что теперь, увы, не востребовано.

В кино уже не плачут переполненными залами, сочувствуя экранным героям, и не смеются, оценивая тонкую иронию старых комедий. Нынче фильмов - море разливанное. На домашних телеэкранах каждый вечер мелькают говорящие головы, оголяются красавицы, погоны, пистолеты… Могучий поток премьер на разных частотах. Каждую неделю - новинка, краткое содержание которой для тугодумов выбалтывается в предрекламе. А сколько музыкальных ревю!

Правда, есть и государственное богатое суперкино - военные, космические, исторические и мистические блокбастеры. Держись Голливуд!

Справка "РГ"

Николай Котяш - руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, доцент кафедры режиссуры игрового кино СПбГИКиТ, худрук режиссерской лаборатории "Кинокоммуна", арт-директор фестиваля живого кино "Кинолес" (проводится ежегодно в Приморском районе Петербурга под открытым небом). Снял короткометражные фильмы "Потерянный дом", "Каждый первый", "Самый лучший сотрудник".

Вагенак (Ваго) Балаян снял короткометражные фильмы "Медвежья гора", "История одного стихотворения", документальный "Хранители городской улыбки". Завершает съемки полнометражного фильма "Вспомни май".