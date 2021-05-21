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21.05.2021 19:35
Рубрика: Происшествия

Александр Бастрыкин посетил в Краснодарском крае кадетский казачий корпус

Текст: Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета России посетил с рабочей поездкой Краснодарский край. Он вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым, атаманом Всероссийского казачьего войска Николаем Долудой и атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым приехал в Кропоткинский кадетский казачий корпус имени Г.Н. Трошева. Работает этот корпус в городе Кропоткине.

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Бастрыкин обсудил с директором корпуса Виктором Рыбой рабочие вопросы. Дело в том, что в кадетском корпусе действует дополнительная общеобразовательная программа "Юный следователь". Кадеты-казаки знакомятся с профессией следователя, историей отечественного следствия, получают практические навыки в работе с криминалистической техникой.

Председатель Следственного комитета осмотрел созданный следственным управлением СК по Краснодарскому краю криминалистический класс, в котором ребята учатся криминалистике. Председатель СК вручил директору корпуса медаль Следственного комитета "За содействие", а заместителю директора и двум кадетам - благодарности.

В селе Новомихайловское Гулькевичского района Александр Бастрыкин принял участие в открытии мемориального комплекса курсантам первого батальона Урюпинского военно-пехотного училища, бойцам отдельного парашютно-десантного батальона разведотдела штаба Северо-Кавказского фронта, воинам 37-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона и мирным жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Новый мемориальный комплекс возведен на месте прежнего памятника, установленного почти полвека назад. Бастрыкин рассказал, что его деда, жителя села Новомихайловского, фашисты расстреляли только за то, что он был отцом красноармейца.

- На Кубани фашисты совершили немало преступлений. Сегодня мы расследуем и устанавливаем факты их злодеяний во время Великой Отечественной войны в отношении мирного населения. Мы отдаем дань уважения героическим защитникам. Следственный комитет Российской Федерации делает все, чтобы не искажалась правда о победе, попытки фальсификации истории необходимо жестко пресекать, - сказал глава ведомства.

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