Крымчанина осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 42-летнему Ивану Яцкину, уличенному в шпионаже в пользу Украины. Он осужден на 11 лет в колонии строгого режима. Также он приговорен к одному году ограничения свободы после отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Яцкину было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Поскольку материалы дела содержали сведения, относящиеся к гостайне, судебное заседание проводилось в закрытом режиме. Но известно, что по версии следствия, осужденный собирал на полуострове и передавал украинским спецслужбам секретные данные.

Сам Иван Яцкин, арестованный ФСБ осенью 2019 года, свою вину не признал. Отрицали сотрудничество с ним и украинские власти.

Адвокат подсудимого Николай Полозов уточнил, что в зачет отбывания срока включено время содержания Яцкина под стражей с октября 2019 года.

- По согласованной позиции с подзащитным приговор будет обжалован, - заявил Полозов.