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21.05.2021 21:03
Рубрика: Экономика

Между Сочи и Новороссийском возобновилось морское сообщение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба компании "ВодоходЪ" Фото: Пресс-служба компании "ВодоходЪ"
Фото: Пресс-служба компании "ВодоходЪ"

В пятницу из Новороссийска в Сочи с остановкой в Геленджике после долгого перерыва регулярного морского сообщения прибыл пассажирский катамаран "Грифон". Корреспондент "РГ" встретила первых туристов, прибывших в главный курорт страны по морю.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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- Впечатления просто не передать словами. У нас были легкие волны в пути, но мы все это пережили. Очень понравилось, всем рекомендуем, - буквально на ходу делятся впечатлениями гости города-курорта.

- Это не сравнить с поездкой на автобусе или машине, другой формат, - признается жительница Новороссийска Анна Родина, прибывшая в Сочи с дочерью Марией. - Черное море - родное. Да и вообще море - это воздух, красота, эмоции. Раньше мы много путешествовали по морю, много раз были в круизах. Ждали, когда у нас пустят первый рейс. Качало, но терпимо.

По словам капитана судна Дениса Павлюка, "Грифон" - это как такси, скоростное, маневренное, современное.

На судне 122 места - очень удобные, похожие на сиденья в самолете, кстати, с журналами, масками для сна, берушами и бумажными пакетами в карманах впереди стоящих кресел. Стоимость билета - четыре тысячи рублей для взрослого и две тысячи - для ребенка.

Пока на судне нет мест общепита, но скоро, после переоборудования, появятся вендинговые аппараты со снеками и напитками, а также барная стойка с кофе-машиной.

- Мы завершили первый рейс и дошли до Сочи, - рассказал гендиректор "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин. - Надеемся, что этот маршрут станет регулярным сообщением, и пассажиры будут совершать по два кругорейса в день. Пока на одном катамаране. А через три недели к нему присоединится комета "Севастополь". Эти теплоходы будут выходить навстречу друг другу и прибывать в южные порты.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В целом, поездка прошла в штатном режиме, шторма не было, только зыбь. Судно двигалось со скоростью примерно 60 километров в час, время в пути составило пять часов.

- Этот маршрут имеет прекрасные перспективы, и я уверен, будет востребован, - отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Ястребов. - Морское сообщение будет способствовать снижению нагрузки как на улично-дорожную сеть Сочи, так и являться одним из этапов возрождения морских перевозок вдоль Черноморского побережья Краснодарского края.

Хотя путешествие из Новороссийска в Сочи по автодороге обходится дешевле, зато занимает примерно в два раза больше времени. А по морю - с комфортом и без пробок.

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