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21.05.2021 14:08
Рубрика: Экономика

На западе Крыма создадут туристический парк площадью 600 гектаров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Крыма намерены выступить с инициативой включить в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя" проект создания на западном побережье полуострова туристического парка площадью 600 гектаров. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, выступая в Госсовете РК с отчетом о проделанной в 2020 году работе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По его словам, парк планируется разбить в Сакском районе между селами Штормовое и Витино. До конца этого года чиновники подсчитают и обоснуют объем необходимых бюджетных инвестиций для необходимой парку инженерной инфраструктуры (дороги, электроснабжение, водоснабжение и так далее). После разработки технико-экономического обоснования проекта его предложат включить в ФЦП.

- В случае положительного решения правительства РФ проектно-изыскательские работы планируется начать в 2022 году, - уточнил глава региона.

По предварительным подсчетам, создание туристического парка позволит создать 40-44 тысячи мест для размещения туристов и более 30 тысяч рабочих мест. Ежегодно кластер смогут посещать до полутора миллионов туристов.

Также глава Крыма получил министерству туризма республики разработать технико-экономическое обоснование комплексного проекта развития туристической территории "Набережная "Золотые пески России" вблизи Евпатории. Документ ляжет в основу адресованных правительству РФ предложений о выделении средств для развития новой набережной на площади около 77 гектаров. Этот проект позволит создать 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, 5000 для размещения туристов в формате кемпингов, а также 6500 парковочных мест и велостоянок.

- Кластер смогут посещать до полумиллиона туристов в год, будет создано от пяти до 10 тысяч рабочих мест, - заключил Аксенов.

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