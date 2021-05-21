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21.05.2021 17:00
Рубрика: Происшествия

В Крыму подпольные банкиры обналичили 1,5 миллиарда рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За два года они обогатились на комиссии от нелегальной обналички на 111 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Республики Крым.

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ОПГ, которую возглавлял один из обвиняемых, действовала с 2016 по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями обналичивания и инкассации денежных средств.

- Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей, - рассказала старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. - Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии.

В зависимости от роли и степени участия в банковской ОПГ теневые финансисты обвиняются по двум статьям УК РФ - руководство преступным сообществом и осуществление незаконной банковской деятельности. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Джанкойский районный суд.

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