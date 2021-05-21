В Крыму полицейского арестовали за выбивание расписки у предпринимателя

Старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. По решению суда он помещен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что по просьбе знакомой оперативник вместе с двумя коллегами, не знавшими о его противозаконных намерениях, на территории промбазы в Первомайском районе потребовали с индивидуального предпринимателя расписку о возврате 800 тысяч рублей. Там полицейский избил коммерсанта, а затем на автомобиле отвез в Симферопольский район, где, угрожая насилием, принудил под диктовку написать расписку. После этого предпринимателя отвезли на базу.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий с применением насилия. В рамках следствия правоохранители дадут правовую оценку действиям сопровождавших оперуполномоченного коллег, которые участвовали в противоправных действиях.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что в связи с инцидентом в министерстве проводят служебную проверку.

- Если вина сотрудника подтвердится, его ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, - отметили в ведомстве. - В таком случае его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.