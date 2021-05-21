В Крыму тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля после годичной паузы

В Республике Крым после годичной паузы, объявленной властями региона для поддержки жителей в период пандемии коронавируса, с 1 июля 2021 года повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы. Об этом на ежегодном отчете Совмина РК рассказал на заседании Госсовета глава РК Сергей Аксенов.

- Изменение тарифов с 1 июля составит 5,8 процента на природный газ и в среднем 9 процентов на электроэнергию - в зависимости от степени благоустройства, - уточнил Аксенов. - Для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ. Установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая с 19 декабря 2020 года составила 840 рублей за баллон 21 килограмм (без доставки до потребителя).

Ранее в указе главы РК от 2 декабря 2020 года также говорилось о повышении с 1 июля 2021 тарифов на тепловую энергию - на 3,6 процента, на водоснабжение - на 3,6 процента, на водоотведение - на 3,6, на вывоз твердых коммунальных отходов - на 3,6 процента.

Напомним, в Республике Крым коммунальные тарифы повышались ранее с 1 июля 2019 года на 4,5 процента. Очередное подорожание должно было произойти с 1 июля 2020-го, но власти "нажали на паузу", учитывая падение доходов население из-за коронавируса. При этом глава РК Сергей Аксенов заверил, что в 2021 году "задвоения" роста тарифов на услуги ЖКХ не будет.