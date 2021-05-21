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21.05.2021 13:37
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области в канализационном коллекторе погибли семь рабочих

Текст: Елена Мелихова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Семь человек погибли во время проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Около 10 тысяч коммунальных аварий произошло за отопительный сезон

По предварительным данным, рабочие могли отравиться газом во время проведения очистки канализационного коллектора. Всего там находилось девять человек, поиски двоих продолжаются.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. На место уже выехали следователи, криминалисты, сотрудники прокуратуры, а также представители экстренных служб региона. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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