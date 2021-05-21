В Ростовской области в канализационном коллекторе погибли семь рабочих

Семь человек погибли во время проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, рабочие могли отравиться газом во время проведения очистки канализационного коллектора. Всего там находилось девять человек, поиски двоих продолжаются.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. На место уже выехали следователи, криминалисты, сотрудники прокуратуры, а также представители экстренных служб региона. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.