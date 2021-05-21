В Севастополе политологи из ЕС рассказали о вызовах современного мира

В международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики. К 150-летию Лондонской конвенции 1871 года", которая состоялась сегодня в Севастополе, приняли участие ученые-политологи из нескольких стран Европы. Они решили приехать в Крым, несмотря на предостережения со стороны властей Украины.

Руководитель аналитического центра "Евроконтинент" Пьер-Эммануэль Томанн (Брюссель, Бельгия) выступил с докладом "Россия и Европа: проблемы и перспективы развития европейской геополитической конфигурации с XIX века до наших дней".

- США пытаются сделать Россию угрозой для Европы и европейцев, чтобы не допустить согласия и кооперации между странами, а также чтобы бороться с Китаем, - сказал Томанн. - Это сейчас главные вызовы. Поэтому Украина и Черное море оказались в фокусе внимания мировой политики. На этом фоне мы должны поддерживать связи между гражданами, бизнесменами, учеными, студентами, действовать творчески, искать способы обойти санкции.

Томанн отметил красоту Севастополя, в который он приезжает в третий раз.

- Впервые я был здесь два года назад, мне запомнилось яркое солнце и прекрасная расслабленная атмосфера. Севастополь всегда выживал, восстанавливался после кризисов. И сейчас я заметил множество новой инфраструктуры, город становится все лучше и лучше, - поделился он.

Организатор конференции, руководитель некоммерческой организации "Фонд "Севастополь" Михаил Юрлов рассказал, что накануне поездки Томанн получил письмо из посольства Украины с предостережением. В нем говорилось, что ученому не стоит "появляться на оккупированных территориях".

- Обращаясь к нашим коллегам на Украине, мне хочется сказать, что на этой конференции мы как раз пытаемся наладить нормальные добрососедские отношения со всеми странами, опираясь на опыт Лондонской конвенции 1871 года, - сказал Юрлов.

Доктор политических наук, профессор из Женевы Александр Ламберт в своем выступлении рассказал о потенциале снижения международной напряженности в черноморско-средиземноморском регионе. В конференции он участвовал как независимый эксперт.

- Мир должен измениться навсегда, - уверен Ламберт. - В последние 200 лет мы жили в западном, англо-американском мире. В XXI веке мировая политика и экономика движется в Азию, в результате мы получим азиатский мировой порядок. Старая система, естественно, не хочет уступать место новой. Россия и Турция занимают в новом миропорядке особое место, имея тесные связи с азиатскими странами.

Интересно, что его прадед жил в Симбирске и был учителем французского языка у Владимира Ульянова (Ленина). Швейцарец Жан-Алексис Ламберт в 1884 году уехал в Россию и покинул ее в годы Гражданской войны. Александр Ламберт нашел записки прадеда в сундуке на чердаке и издал их в книге "Жан-Алексис Ламберт: профессор Ленина. Свидетельство о русской Революции".

Иностранные гости поблагодарили организаторов за возможность вести диалог, свободно обсуждать сложившийся кризис между Западом и Россией.

Международная конференция "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики. К 150-летию Лондонской конвенции 1871 года" посвящена событиям 150-летней давности, когда Россия дипломатическим путем, без единого выстрела, добилась пересмотра итогов Крымской войны и вернула себе право иметь флот, военные базы и крепости на Черном море. В конференции принимают участие известные российские политологи - профессора Дипломатической академии МИД РФ и МГИМО, ученые Севастопольского государственного университета, Крымского федерального университета, а также представители университетов и политологических центров Швейцарии, Италии, Бельгии, Швеции.