Волгоградский губернатор донес до федеральной власти проблему Дона

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Участники обсудили развитие водохозяйственного комплекса реки Дон.

- Более половины земельных угодий Волгоградской области находятся именно в Донском бассейне. Здесь проживают порядка 800 тысяч наших жителей, исторически расположены уникальные природно-климатические зоны. Также это южная житница Волгоградской области: 30 процентов регионального валового сбора зерна обеспечивается именно на землях Донского бассейна. А если брать по водно-биологическим ресурсам - почти 70. Кроме того, берег Дона и его притоков - это обширная территория, где активно развиваются исторический, этнографический, экологический и другие виды туризма, - подчеркнул Бочаров.

Однако Дон несколько лет недополучает воды. По данным пресс-службы администрации региона, в некоторых местах береговая линия Цимлянского водохранилища передвинулась на 200 и более метров.

Впервые вопрос о создании общефедеральной программы по оздоровлению Донского бассейна поднял губернатор Андрей Бочаров на межрегиональной конференции в Волгодонске в 2020 году. Представители других областей поддержали эту инициативу. Выработанные в Волгодонске предложения также получили одобрение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Правительство России дало соответствующие поручения, регионы приступили к подготовительной работе.

У Волгоградской области уже есть опыт решения оздоровления Волги и экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. В частности, приступили к проектированию комплекса ГТС для дополнительного обводнения реки Ахтубы.

Бочаров поблагодарил руководство Совета Федераций и губернатора Ростовской области Василия Голубева за взаимодействие по формированию программы.

- Отдельно ни Волгоградская, ни Ростовская область не смогут решить эту задачу. Это по-настоящему государственная задача, которую необходимо решать исключительно в рамках государственной программы, начиная от истоков Дона, завершая регионами, расположенными непосредственно в бассейне реки. Мы уже направили свои предложения, - уточнил Андрей Бочаров.

Регион поэтапно решает и проблемы малых рек Донского бассейна. Речь идет о расчистке и экологической реабилитации Арчеды и Перевозинки, балки Нагольная. В среднесрочном периоде планируются проекты по расчистке Иловли, Медведицы, Бердии, Краишевки, Щелкана, Чира и озера Лебяжье.