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21.05.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

Волгоградского чиновника заподозрили в халатности на 16 млн рублей

Текст: Елена Мелихова

СК по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы одного из муниципальных районов, подозреваемого в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
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Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в ноябре 2019 года в рамках государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области между районной администрацией и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству очистных сооружений и реконструкции канализационных сетей. Его стоимость составила свыше 16 миллионов рублей.

В обязанности первого заместите главы района входил контроль за выполнением условий документа. Также подписывать акты приемки выполненных работ он имел право исключительно после положительного заключения государственной экспертизы. Однако это условие не было выполнено.

После подписи чиновника на счет коммерческой организации были перечислены 16 миллионов рублей. А через полтора месяца после этого экспертное учреждение выдало отрицательное заключение.

- Таким образом до настоящего времени условия дорогостоящего, более того, уже оплаченного, контракта не исполнены, - уточнили в следственном ведомстве.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила проверка районной прокуратуры.

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