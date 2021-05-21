"Граффити Победы" появилось на опоре самого крупного моста в Тюмени

Новости

Мясников развеял мифы о полезных продуктах 15:16
Кубинский лидер осуждает попытки дестабилизации в Беларуси 15:13
На Ямале у самолета Ан-2 при посадке сложились шасси 14:52
Верховный суд признал экстремистским сетевое движение NS/WP 14:43
Лукашенко предложил дедолларизировать торговлю в ЕАЭС 14:33
Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье 14:23
Число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям выросло на 20 тысяч 14:18
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы 14:18
Путин объявил о создании мобильного приложения для мигрантов 14:14
Путин призвал заключать больше соглашений ЕАЭС о свободной торговле 14:08
Путин заявил о недопустимости злоупотребления темой "зеленых технологий" 13:51
Байдарочница Наталья Подольская завоевала в Барнауле олимпийскую лицензию 13:46
В Госдуме заявили о вовлечении детей в незаконные акции через TikTok 13:44
Министр спорта оценил отказ "Матч ТВ" освещать Кубок мира по гребле 13:42
Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 13:39
Лукашенко призвал отказаться от доллара при расчетах внутри ЕАЭС 13:37
В Ростовской области в канализационном коллекторе погибли семь рабочих 13:37
Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций 13:32
В Сарове открыли памятник Андрею Сахарову 13:32
Медведчук прибыл в киевский суд для обжалования домашнего ареста 13:26
Военные железнодорожники укрепят дамбу в Хакасии 13:21
В Новой Москве задержали мужчину, устроившего поножовщину 13:14
Калужский губернатор предложил открыть завод Tesla в его регионе 13:14
В Крыму полицейского арестовали за выбивание расписки у предпринимателя 13:13
Сертификат о вакцинации ЕС начнет действовать в Евросоюзе с 1 июля 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 13:44
Рубрика: Власть

"Граффити Победы" появилось на опоре самого крупного моста в Тюмени

Текст: Юрий Гаврилов
К акции "Граффити Победы" присоединился еще один российский регион. Уличный рисунок появился в Тюмени. На нем изображен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Иван Захарович Безносков. А рядом с ним - юнармеец Максим Магсумов, обладатель знака "Юнармейская доблесть" 2-й степени, участник экспедиции "Восточный бастион".
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Акция "Граффити Победы" призвана необычным образом связать разные поколения граждан страны. На одном "настенном" рисунке как бы присутствуют две эпохи одного государства. Изображение в Тюмени тоже сделано по этому правилу. Юнармейцы сами рисовали портреты. Они хотели проявить уважения к тому, кто защищал нашу Родину. А еще сделать своеобразный подарок своему товарищу по движению. Юноше, который добился больших успехов и показал себя с лучшей стороны. Именно об этом на церемонии открытия граффити сказал заместитель начальника Главного штаба "Юнармии" Антон Кузнецов.

Стоит отметить, что открыли арт-объект в символический день - сразу после того, как президент России Владимир Путин присвоил Тюмени почетное звание "Город трудовой доблести". Как отметил глава администрации Руслан Кухарук, патриотический проект "Юнармии" стал отличным подарком городу.

Граффити украсило опору самого крупного в регионе моста, расположенного на улице Челюскинцев. Композиция трехмерная - ее хорошо видно с земли, с воды и с воздуха. Масштаб изображения оценили ребята, которые со всех концов страны приехали в Тюмень на окружную игру Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. "Я считаю, что такие рисунки делают фасады зданий ярче. Некоторые относятся к стрит-арту как к вандализму, но это если рассматривать надписи на заборе", - поделилась мнением член юнармейского движения Снежана Федорова. - На самом же деле - это искусство. Вспомните хотя бы Бэнкси, английского художника, каждая работа которого вызывает общественный резонанс. В некотором смысле я стала чуточку ближе к этому легендарному человеку. Мы с ребятами гордимся, что нам разрешили украсить опору моста. А главное, для меня великая честь рисовать Героя, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка".

Иван Захарович Безносков родился в Тюмени, окончил четыре класса местной школы. До войны работал в столярном цехе. В июле 1941 года был призван на фронт, участвовал в боях за Москву, сражался под Смоленском, освобождал Харьков, форсировал Днепр. Пять раз был ранен. Во время Висло-Одерской операции командовал батальоном, там получил шестое ранение, и 28 февраля 1945 года скончался в госпитале от ран. Ему было всего 27 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм Ивану Захаровичу Безноскову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Минобороны РФ
На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового

Что же касается Всероссийской акции "Граффити Победы", то она посвящена масштабному проекту Минобороны "Дорога памяти". Рисунки, сделанные юнармейцами, появились во многих городах страны: Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани, Сочи и др. В середине мая патриотический арт-объект открыли в Москве. В Таганском районе на стене здания изобразили Народного артиста СССР, "главного офицера страны" Василия Ланового и юнармейцев, участвовавших в военном параде на

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
В России упростили процедуру получения налоговых вычетов
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
В парках Москвы могут ограничить скорость велосипедов и электротранспорта
МВД основательно поменяет процедуры приглашения, въезда, пребывания и высылки иностранцев
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы