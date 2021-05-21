"Граффити Победы" появилось на опоре самого крупного моста в Тюмени

К акции "Граффити Победы" присоединился еще один российский регион. Уличный рисунок появился в Тюмени. На нем изображен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Иван Захарович Безносков. А рядом с ним - юнармеец Максим Магсумов, обладатель знака "Юнармейская доблесть" 2-й степени, участник экспедиции "Восточный бастион".

Акция "Граффити Победы" призвана необычным образом связать разные поколения граждан страны. На одном "настенном" рисунке как бы присутствуют две эпохи одного государства. Изображение в Тюмени тоже сделано по этому правилу. Юнармейцы сами рисовали портреты. Они хотели проявить уважения к тому, кто защищал нашу Родину. А еще сделать своеобразный подарок своему товарищу по движению. Юноше, который добился больших успехов и показал себя с лучшей стороны. Именно об этом на церемонии открытия граффити сказал заместитель начальника Главного штаба "Юнармии" Антон Кузнецов.

Стоит отметить, что открыли арт-объект в символический день - сразу после того, как президент России Владимир Путин присвоил Тюмени почетное звание "Город трудовой доблести". Как отметил глава администрации Руслан Кухарук, патриотический проект "Юнармии" стал отличным подарком городу.

Граффити украсило опору самого крупного в регионе моста, расположенного на улице Челюскинцев. Композиция трехмерная - ее хорошо видно с земли, с воды и с воздуха. Масштаб изображения оценили ребята, которые со всех концов страны приехали в Тюмень на окружную игру Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. "Я считаю, что такие рисунки делают фасады зданий ярче. Некоторые относятся к стрит-арту как к вандализму, но это если рассматривать надписи на заборе", - поделилась мнением член юнармейского движения Снежана Федорова. - На самом же деле - это искусство. Вспомните хотя бы Бэнкси, английского художника, каждая работа которого вызывает общественный резонанс. В некотором смысле я стала чуточку ближе к этому легендарному человеку. Мы с ребятами гордимся, что нам разрешили украсить опору моста. А главное, для меня великая честь рисовать Героя, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка".

Иван Захарович Безносков родился в Тюмени, окончил четыре класса местной школы. До войны работал в столярном цехе. В июле 1941 года был призван на фронт, участвовал в боях за Москву, сражался под Смоленском, освобождал Харьков, форсировал Днепр. Пять раз был ранен. Во время Висло-Одерской операции командовал батальоном, там получил шестое ранение, и 28 февраля 1945 года скончался в госпитале от ран. Ему было всего 27 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм Ивану Захаровичу Безноскову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Что же касается Всероссийской акции "Граффити Победы", то она посвящена масштабному проекту Минобороны "Дорога памяти". Рисунки, сделанные юнармейцами, появились во многих городах страны: Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани, Сочи и др. В середине мая патриотический арт-объект открыли в Москве. В Таганском районе на стене здания изобразили Народного артиста СССР, "главного офицера страны" Василия Ланового и юнармейцев, участвовавших в военном параде на

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.