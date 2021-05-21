Коронавирус не помешал: две трети бюджета Югры ушло на социальные цели

В Югре на протяжении целого ряда лет сохраняется главное направление финансовой политики - две трети казны региона тратится на социальные цели. Проще говоря, напрямую идет на нужды людей. На то, что им важнее и нужнее всего.

Эти данные следуют из публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета округа за 2020 год, которые провел департамент финансов Югры.

В 2020-м году округ участвовал в реализации одиннадцати из двенадцати национальных проектов. При этом в рамках 17 государственных программ средства бюджета расходовались на реализацию 42 региональных проектов, задача которых в конечном итоге - достижение целевых показателей нацпроектов. На все это за минувший год ушло больше 29,3 миллиарда рублей.

В общем, как сообщила в ходе публичных слушаний директор департамента финансов - заместитель губернатора Вера Дюдина, итоговый бюджет на год сложился таким образом: по доходам - более 257,8 миллиарда рублей; по расходам -281,6 миллиарда рублей; дефицит бюджета составил 23,8 миллиарда рублей.

За год в казну региона поступило больше 261,7 миллиарда рублей. В результате исполнение уточненного в течение года плана составило 101,5 процента.

Основной объем доходной части сформирован налоговыми поступлениями, а это 86,5 процента.

- Традиционно в Югре основная часть таких доходов обеспечена поступлениями налогов на прибыль и имущество организаций, а также на доходы физических лиц, - отметила Вера Дюдина. - В совокупности их доля составила 94,4 процента от всех налоговых доходов. Налог на прибыль организаций поступил в бюджет в сумме более 97,2 миллиарда рублей, или 104,2 процента к уточненному плану на год. Увеличение поступлений по налогу сложилось по консолидированным группам налогоплательщиков в результате увеличения прибыли компаний нефтяного сектора от внереализационной деятельности.

Как следует из публичных слушаний, казна региона абсолютно прозрачна, любой югорчанин может узнать до копейки, на что тратятся деньги региона.

Так, сумма совокупного налога на доходы физических лиц составила в Югре больше 52,1 миллиарда рублей. Причем рост поступлений этого налога был запланированным, исходя из темпа роста зарплаты работников, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Югры до 2022-го года.

Расходы бюджета за минувший год исполнены в сумме более 272,9 миллиарда рублей.

В ходе обсуждения один из вопросов коснулся суммы финансов, направленных в 2020 году муниципалитетам на борьбу с распространением коронавируса.

Вера Дюдина отметила, что на эти цели региону пришлось направить больше двух миллиардов рублей.

- Мы вовремя сориентировались в пандемию, приняли решение по перераспределению ресурсов. Бюджет исполнялся в непростых условиях, но все же нам удалось обойтись без привлечения кредитов.

Как следует из публичных слушаний по бюджету, даже коронавирус не помешал сохранить социальную направленность расходования средств казны округа.

Председатель общественного совета при департаменте финансов Юрий Манчевский подчеркнул, что по итогам публичных слушаний выработан ряд рекомендаций.

- Мы считаем, что правительству необходимо продолжать реализацию мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета округа, сохранение его долговой устойчивости на безопасном уровне, а также проводить политику, направленную на расширение собственной налоговой базы региона. Повышать эффективность бюджетных расходов. И, безусловно, и дальше исполнять социально значимые расходные обязательства, - резюмировал глава общественного совета.