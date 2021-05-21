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Рубрика: Происшествия

На Ямале ГИБДД установила на трассе манекен Смерти с косой

Текст: Юлия Мякишева
Фото: ГИБДД ЯНАО Фото: ГИБДД ЯНАО
Фото: ГИБДД ЯНАО

На обочине 18 километра автодороги Салехард - Лабытнанги установили фигуру, которая должна устрашать водителей, нарушающих ПДД и заставлять их снизить скорость.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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На фотографии, опубликованной на странице Госавтоинспекции региона во "ВКонтакте" видно, что изображенная сотрудниками "Смерть" - фигура в черном плаще и в капюшоне, с косой в руке и табличкой "Лихач, жду тебя".

На создание такого объекта побудила статистика несчастных случаев на дороге. Как говорится в сообщении, превышение скорости - одна из распространенных причин аварий. Более 90 процентов от общего числа ДТП случились по вине самих же водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения. За последние пять лет на дорогах города Лабытнанги произошло 1353 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 133 получили тяжелые травмы.

- Многие из автомобилистов даже старались притормозить возле персонажа, - отмечают стражи порядка.

По мнению инспекторов, фигура привлечет внимание тех, кто постоянно нарушает правила или заставит задуматься о последствиях. Чтобы усилить эмоции от инсталляции, водителям раздавали памятки, на которых с одной стороны изображена обычная человеческая рука на фоне дороги, а другой - скелет руки с мрачным пейзажем.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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