На Ямале разлилась нефть на площади 2 тысячи "квадратов"

Нефтепродукты разлились на площади около двух тысяч квадратных метров на территории Пуровского района ЯНАО.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в регионе, причиной инцидента стал прорыв подземного трубопровода в 19 километрах к юго-западу от Муравленко. По предварительным данным, аварийный участок уже перекрыт, водным и лесным объектам разлитая жидкость не угрожает.

По информации компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", которая разрабатывает месторождение, аварийный участок трубопровода локализован.

"Обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85 процентов на Крайнем месторождении", - цитирует ТАСС сообщение предприятия.

Начаты работы по очистке участка. Ведется внутреннее расследование обстоятельств происшествия.