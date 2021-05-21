На Ямале у самолета Ан-2 при посадке сложились шасси

Жесткую посадку совершил Ан-2, летевший из Тобольска в Лайтамак, труднодоступное село в 52 километрах северо-западнее города.

"Самолет в штатном режиме садился на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. В конце пробега у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси", - пояснили в пресс-службе авиакомпании Utair.

Все произошло около 14:55. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации компании-перевозчика, никто не пострадал. Представители авиакомпании выясняют причины случившегося.

В связи с жесткой посадкой воздушного судна Уральская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов. По данным надзорного органа, два человека получили ушибы.