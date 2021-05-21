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21.05.2021 05:40

Спецслужбы и энергетики Ямала ликвидировали на учениях нефтяное пятно

При утреннем обходе котельной ДЕ-25 обнаружено нефтяное пятно в месте установки резервуара РВС-2000. По такой легенде проведено тактико-специальное учение по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на объектах филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Губкинском.
Фото: Муса Тагиров/vk.com/Предоставлено пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Муса Тагиров/vk.com/Предоставлено пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Муса Тагиров/vk.com/Предоставлено пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

В целях ликвидации условного разлива нефти было проведено экстренное заседание КЧС и ОПБ филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский, где были доложены детали предстоящей операции: пятно образовалось в результате утечки нефти из фланцевого соединения линии подачи от нефтенасосной станции в резервуар. Объем разлившейся нефти составляет 10 кубических метров. Разлившаяся нефть находится в пределах обвалования. Жертв и пострадавших нет. Риск попадание нефти в акваторию водных объектов отсутствует.

В тактико-специальных учениях приняли участие силы и средства участка автотранспорта и специальной техники, аварийно-спасательные формирования 7 отряда ФПС ГПС по ЯНАО г. Муравленко, силы и средства 12 пожарной части, ОМВД России по городу Губкинскому.

"Итоги учения будут подведены в кратчайшие сроки, но на данный момент можно отметить, что поставленные цели достигнуты, задачи выполнены", - сообщил у себя на странице ВКонтакте Муса Тагиров, начальник отдела защиты населения и оперативной работы управления по делам ГО и ЧС и БН Администрации города Губкинский.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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