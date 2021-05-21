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21.05.2021 05:32

"Транснефть - Сибирь" обеспечивает защиту от лесных пожаров

АО "Транснефть - Сибирь" обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации в регионах присутствия.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

В Тюменской области постановлением главы региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах в связи с ухудшением пожарной обстановки. Организован контроль за состоянием окружающей среды, патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов.

В период с 1 апреля по 19 мая 2021 года на территории Тюменской и Курганской областей, в пятикилометровой охранной зоне производственных объектов акционерного общества произошло 11 загораний, из них в десяти случаях ликвидация пожаров выполнена силами работников предприятия. В общей сложности для тушения природных пожаров в этот период были привлечены 101 человек и 38 единиц техники, в том числе 39 работников и 13 единиц техники АО "Транснефть - Сибирь", а также силы и средства Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской и Курганской областям. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период загораний в охранной зоне объектов предприятия зарегистрировано не было.

АО "Транснефть - Сибирь" осуществляет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов. Принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Отделы пожарной безопасности акционерного общества обеспечили доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России.

На объектах предприятия созданы группы по тушению пожаров, члены групп прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия. Проведена расчистка от растительности охранных зон и обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. Специалисты АО "Транснефть - Сибирь" провели проверку источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения.

Также проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения. На боевом дежурстве ежедневно находятся 250 работников пожарной охраны и 75 единиц пожарной техники.

В рамках непрерывного взаимодействия с органами управления территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области АО "Транснефть - Сибирь" выделило болотоходную технику для тушения лесного пожара в труднодоступной местности на территории Исетского, Ярковского и Вагайского районов.

АО "Транснефть - Сибирь" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья.

Сайт компании siberia.transneft.ru/

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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