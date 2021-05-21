В Курганской области передали в суд дело продавца ветеранских медалей

В Шадринский районный суд направлено уголовное дело 42-летнего местного жителя, который пытался продать государственные награды, доставшиеся, по его словам, ему по наследству.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, мужчину с поличным задержали 16 марта сотрудники уголовного розыска транспортной полиции Шадринска на станции. Он хотел реализовать 10 медалей за 3 тысячи рублей. Продажа госнаград в России запрещена, поэтому торговца задержали. Медали у него изъяли и направили на экспертизу. Среди них были "Ветеран труда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "70 лет Вооруженных сил СССР" и другие.

- Согласно экспертному заключению, медали являются подлинными и относятся к категории государственных наград, - уточнили в ведомстве. - Мужчина пояснил, что они достались ему по наследству от родственников. В феврале он решил их продать и разместил объявление на одном из сайтов.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Вскоре его рассмотрит суд.