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21.05.2021 04:23
Рубрика: В мире

Режим ЧС из-за COVID-19 введут в десятой префектуре Японии

Фото: AP Photo / Hiro Komae Фото: AP Photo / Hiro Komae
Фото: AP Photo / Hiro Komae

Правительство Японии намерено ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в префектуре Окинава. Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, пишет Kyodo.

Фото: Behrouz Mehri/Pool Photo via AP
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Режим введут на период с 23 мая по 20 июня. Эта мера вызвана резким ростом заболеваний в этом южном регионе, пишет РИА Новости. Таким образом, из 47 префектур Японии режим ЧС будет действовать в десяти, а еще в десятке регионов - режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.

Режим ЧС означает сокращение работы крупных торговых центров до 20 часов (в Токио и Осаке - прекращение работы), рекомендации не работать для ресторанов, баров и других заведений, подающих алкогольные напитки. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 700 тысяч человек (705 581). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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