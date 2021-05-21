Режим ЧС из-за COVID-19 введут в десятой префектуре Японии

Правительство Японии намерено ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в префектуре Окинава. Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, пишет Kyodo.

Режим введут на период с 23 мая по 20 июня. Эта мера вызвана резким ростом заболеваний в этом южном регионе, пишет РИА Новости. Таким образом, из 47 префектур Японии режим ЧС будет действовать в десяти, а еще в десятке регионов - режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.

Режим ЧС означает сокращение работы крупных торговых центров до 20 часов (в Токио и Осаке - прекращение работы), рекомендации не работать для ресторанов, баров и других заведений, подающих алкогольные напитки. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 700 тысяч человек (705 581). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.