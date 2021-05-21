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21.05.2021 23:51
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор объяснил, почему антитела не появляются после вакцинации

Текст: Ольга Игнатова
У части людей после вакцинации от коронавируса антитела не вырабатываются. И это вполне нормальный процесс, поясняют специалисты Роспотребнадзора.
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Науке известно, что существуют до 10 процентов людей, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации, - пояснил "Российской газете" заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. - Но на самом деле проблемы в отсутствии антител нет, так как помимо них после вакцинации вырабатывается клеточная память, благодаря которой собственно и формируется иммунная защита организма".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ученый при этом подчеркивает, что в целом эффективность иммунизации оценивается не по уровню выработки антител, а по тому, насколько прививка защищает от заболевания.

"Полный курс вакцинации стопроцентно защищает от тяжелых форм инфекции. И в случае, когда антитела не выработались, заболевание возможно, но протекать будет в легкой форме",- отмечает Горелов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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