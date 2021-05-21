Постановление правительства Саратовской области от 21 мая 2021 года № 354-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующее изменение:

пункт 1.14 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р. В. Бусаргин







