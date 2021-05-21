Постановление правительства Саратовской области от 21 мая 2021 года № 354-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

Новости

Главный тренер "Пюника" избил российского футболиста в аэропорту Еревана 22:51
В Нигерии разбился самолет с высокопоставленным военным 22:32
Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21:08
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 20:58
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 20:17
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 20:15
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 19:54
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 19:52
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 мая 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 21 мая 2021 года № 354-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующее изменение:

пункт 1.14 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р. В. Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией