Сергей Шойгу рассказал о рывке в развитии Вооруженных сил

Вооруженные силы России в последнее время по ряду направлений обогнали самые сильные армии мира. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал на лекции марафона "Новое знание". "Сделан, конечно, огромный рывок. И начался он, кстати, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии", - подчеркнул глава военного ведомства.

Он напомнил, что Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной. Вот как ситуация выглядит на сегодняшний день. Степень современности в стратегических ядерных силах составляет 86 процентов. "Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", - отметил глава Шойгу. Во всех остальных видах Вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70 процентов. И этот показатель продолжает увеличиваться.

Министр сказал, что мощь армии увеличивается также за счет того, что российская промышленность встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором Шойгу считает плановый подход. В частности, по его словам, был решен вопрос с контролем средств, которые выделяются на гособоронзаказ. "Конечно, многое надо было сделать для того, чтобы установить контроль за финансами. И тогда была создана система контроля, который позволяет сегодня очень жестко контролировать выполнение государственного оборонного заказа", - рассказал Шойгу.

Он также отметил: для того, чтобы выстроить эффективную систему, понадобился вклад людей множества профессий. Глава военного ведомства напомнил, что Национальный центр управления обороной РФ был построен всего за 333 дня. Над его программным обеспечением работали до 2,5 тысячи программистов. Сегодня этот центр является одной из самых современных систем управления. По оценке Шойгу, он позволяет оперативно управлять не только боевой, но и повседневной деятельностью армии. По мнению министра, этот опыт необходимо транслировать в субъекты РФ для более эффективного управления регионами.

"Сегодня наша армия является хорошо обученной, хорошо оснащенной, одной из лучших армий мира", - заключил глава оборонного ведомства России.