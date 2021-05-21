СК после случаев выпадения детей из окон просит родителей быть внимательней

Следственный комитет России уже несколько лет подряд, как только установится теплая погода, просит родителей быть внимательными к детям и не открывать окна. Но картина, похоже, не меняется.

Ведомство Александра Бастрыкина напомнило, что 18 мая в Саратове из окна дома, облокотившись на москитную сетку, выпал четырехлетний мальчик. Ребенок был дома с мамой. Женщина сразу же вызвала скорую. В больнице у малыша диагностировали рану левой теменной области и закрытый перелом левой ключицы со смещением. В этот же день в Ульяновске из окна квартиры выпал полуторагодовалый мальчик, он погиб. В Новосибирске 12 мая с балкона седьмого этажа выпал восьмилетний ребенок. И этот ребенок был дома с матерью, которая просто в тот момент вышла в другую комнату.

СК заявляет, что причиной подобных трагедий часто является беспечность родителей, которые оставляют детей без присмотра. В ведомстве порекомендовали в квартирах с маленькими детьми устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно, а также не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

В СК также напомнили про уголовную ответственность для родителей - каждый такой случай ведомство обязательно расследует, чтобы выяснить причины и условия, которые "способствовали" несчастью.