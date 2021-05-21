Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Доля привившихся от коронавируса в Москве меньше, чем в любом европейском городе, хотя за рубежом зачастую за прививку нужно платить, а у нас вакцинация проводится бесплатно. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с активистами севера-востока города - видео со своей речью он выложил на персональном сайте.

"Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом. Около 9 тысяч человек находятся на лечении в стационарах, это "тяжелые" больные. При этом уже полгода мы не имеем ограничений по прививкам, мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию", - напомнил градоначальник.

Но многие люди не хотят прививаться несмотря на доступность вакцины, а болезнь никуда не делась, и москвичи продолжают болеть и умирать, констатировал мэр. По его словам, за все время вакцинации в 12-миллионной Москве привились всего 1,3 миллиона человек. "Это приличная, с одной стороны, цифра. Но она могла бы быть больше, как минимум два раза", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что человек либо привьется, либо рано или поздно заболеет, другого выбора нет. Мэр еще раз призвал горожан прийти в прививочные пункты и сделать прививку.