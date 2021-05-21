Союз журналистов и медиков

В Москве отметили свой профессиональный праздник журналисты. Мероприятие прошло с опозданием на четыре месяца - по календарю День рождения российской печати приходится на 13 января. Поправки внесла пандемия коронавируса.

На церемонии в этот раз чествовали не только журналистов. Настоящими героями вечера стали врачи, которым представители прессы сказали большое человеческое "Спасибо". От имени столичных СМИ вместе с председателем Московского Союза Журналистов и главным редактором газеты "Московский комсомолец" Павлом Гусевым награды им вручала прославленный журналист, наш обозреватель Ирина Григорьевна Краснопольская. Фактически это были герои ее полосы Медицина, которая по пятницам выходит в "Российской газете".

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