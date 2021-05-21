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21.05.2021 19:26
Рубрика: Происшествия

Создана платформа, на которой можно "сдать" мошенников

Текст: Игорь Зубков, Иван Черноусов
"Сдать" телефонного мошенника теперь можно на сайте платформы "Мошеловка", созданной ОНФ при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Ее презентация состоялась на 25-м Российском интернет-форуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этом сайте можно заполнить короткую анкету с описанием инцидента (кто звонил/писал, как представился, какую схему пытался использовать), приложить при необходимости документы.

Фото: iStock
Эксперты вычислили график работы телефонных мошенников в России

Эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков" вместе с волонтерами будут обрабатывать поступающие от граждан обращения, систематизировать их и передавать в Банк России, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

"Мошеловка" призвана объединить усилия людей для борьбы с мошенничеством, в этом заключается ее главное отличие от других, в том числе государственных, баз, которые фиксируют подобные случаи только по факту заявлений о правонарушениях, поясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. "Мы планируем подключить к работе наших волонтеров, которые будут помогать фиксировать новые мошеннические схемы, доносить информацию о деятельности платформы и ориентировать людей, попавших в подобные ситуации, - сказал он. - Это позволит гораздо оперативнее отрабатывать новые схемы и давать людям алгоритмы противодействия".

Сегодня далеко не все люди, столкнувшиеся с мошенниками, пишут заявления и обращаются с жалобами, и официальная статистика не отражает полную картину. Платформа будет работать по принципу "одного окна" и не только аккумулировать и передавать информацию в соответствующие органы, но и предлагать помощь юристов. "Мы надеемся, что это поможет выработать у граждан привычку сообщать о фактах мошенничества".

Кроме того, платформу будет отличать ее просветительская роль. Она выступит интегратором самой актуальной информации по теме мошенничества. "На ней будут размещены доступные алгоритмы действий при столкновении с мошенниками, необходимые нормативные документы и объяснение различных мошеннических схем, - рассказывает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", заместитель директора АРФГ Евгения Лазарева. - Также мы планируем размещать на платформе истории успешных кейсов выигранных судебных дел, организовывать курсы для специалистов, ввести открытую базу с проверкой по реквизитам (телефон, сайт, название компании) и создать интерактивную карту мошенничества по регионам России".

Как не попасться на уловки телефонных мошенников

Основная проблема в том, что схемы мошенников постоянно изменяются. "Есть общие приемы - рассылка письма. смс, звонок, подмена отправителя или ссылки, но к ним злоумышленники постоянно добавляют новый контекст, например, тему, которую они эксплуатируют, или новые форматы вредоносных писем. Вот о таких новых трендах и смогут узнать посетители сайта", - замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

Инициатива может помочь в борьбе с мошенниками, если операторам платформы удастся оперативно собирать данные о счетах, на которые выводятся деньги жертв, считает главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Сдать" телефонных мошенников можно и вашему банку (например, у Сбербанка для этого отдельная форма), а также непосредственно в интернет-приемную Банка России. Банки обязаны сообщать обо всех мошеннических инцидентах в Банк России. Он ведет единую базу дропперов - лиц, через счета которых группировки кибермошенников выводят похищенные деньги.

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