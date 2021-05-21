Постановление правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2021 года № 300 "О Порядке предоставления права на бесплатный проезд и провоз багажа в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге"

Во исполнение статей 15 и 16 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления права на бесплатный проезд и провоз багажа в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Комитету по транспорту в двухдневный срок утвердить:

2.1. Порядок предоставления проездного билета аккредитованному лицу в соответствии с Порядком (далее - проездной билет) по согласованию с автономной некоммерческой организацией "Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020".

2.2. Форму проездного билета.

2.3. Порядок уюта количества поездок па маршрутах чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге (далее - спортивные соревнования) в целях предоставления участникам, волонтерам, зрителям спортивных соревнований и аккредитованным представителям средств массовой информации права на бесплатный проезд и провоз багажа.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов





Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 19.05.2021 № 300





Порядок предоставления права на бесплатный проезд и провоз багажа в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления права на бесплатный проезд и провоз багажа автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, метрополитеном в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге (далее - спортивные соревнования).

2. В соответствии с настоящим Порядком участникам, зрителям спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется право на бесплатный проезд и провоз багажа.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

билет на матч спортивных соревнований - приобретенный в соответствии с билетной политикой спортивных соревнований, утвержденной UEFA, входной билет на матч спортивных соревнований или документ, дающий право на получение входного билета на указанный матч, по форме, установленной UEFA;

карта аккредитации - документ, оформленный в соответствии с положением по аккредитации, утвержденным автономной некоммерческой организацией "Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020";

проездной билет аккредитованного лица - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора перевозки пассажиров, выдающийся участникам спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации;

транспортная карта болельщика - приложение к билету на матч спортивных соревнований, оформленное на бумажном носителе и (или) в электронном виде, унифицированной формы для всех городов, принимающих матчи UEFA Евро 2020, разработанное UEFA и автономной некоммерческой организацией "Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020".

Иные понятия, не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, определенных Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4. Маршрутами спортивных соревнований являются:

маршруты автобусов-шаттлов, действующие в период проведения спортивных соревнований;

трамвайные маршруты № 19 и 48;

все линии метрополитена;

все маршруты железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Маршрутами спортивных соревнований при предоставлении права на бесплатный проезд и провоз багажа участникам спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации дополнительно к указанным являются все маршруты регулярных перевозок, осуществляемых по регулируемому тарифу, заказчиком по которым выступает Комитет по транспорту, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и метрополитеном.

5. Право на бесплатный проезд и провоз багажа по маршрутам спортивных соревнований предоставляется зрителям спортивных соревнований в день проведения матча спортивных соревнований в соответствии с указанной в билете на матч спортивных соревнований датой и действует в период с 0 часов дня проведения указанного матча до 23 часов 59 минут следующего дня без ограничений по количеству поездок.

Право на бесплатный проезд и провоз багажа по маршрутам спортивных соревнований предоставляется участникам спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации с 22.05.2021 по 14.07.2021 включительно без ограничений по количеству поездок.

6. Основанием для предоставления участникам спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации права на бесплатный проезд и провоз багажа является одновременное наличие следующих документов:

карты аккредитации;

проездного билета аккредитованного лица.

Порядок предоставления проездного билета аккредитованного лица определяется Комитетом по транспорту по согласованию с автономной некоммерческой организацией "Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020". Форма проездного билета аккредитованного лица устанавливается Комитетом по транспорту.

7. Основанием для предоставления зрителям спортивных соревнований права на бесплатный проезд и провоз багажа является одновременное наличие следующих документов:

персонифицированной карты зрителя;

билета на матч спортивных соревнований или транспортной карты болельщика.

8. Право на бесплатный проезд и провоз багажа участникам спортивных соревнований, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации не предоставляется при отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Право на бесплатный проезд и провоз багажа зрителям спортивных соревнований не предоставляется при отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. Для бесплатного проезда и провоза багажа участники спортивных соревнований, волонтеры и аккредитованные представители средств массовой информации должны иметь при себе документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, и предъявлять их по требованию лиц, осуществляющих контроль оплаты проезда.

Контроль наличия проездного билета аккредитованного лица на автомобильном транспорте (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городском наземном электрическом транспорте осуществляется кондуктором, водителем или контролером, в том числе с использованием ручных автоматизированных контроллеров.

Контроль наличия проездного билета аккредитованного лица в метрополитене осуществляется в автоматизированном режиме через турникеты доступа либо при предъявлении проездного билета аккредитованного лица контролеру.

10. При проезде на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области участники спортивных соревнований, волонтеры и аккредитованные представители средств массовой информации оформляют разовый проездной документ (билет) в стационарных кассах или в пути следования при предъявлении документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

11. Для бесплатного проезда и провоза багажа зрители спортивных соревнований должны иметь при себе документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, и предъявлять их по требованию лиц, осуществляющих контроль оплаты проезда. Проверка их наличия осуществляется путем визуального контроля.

Контроль наличия документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, на автомобильном транспорте (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городском наземном электрическом транспорте осуществляется кондуктором, водителем или контролером.

Контроль наличия документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в метрополитене осуществляется работниками метрополитена, исполняющими свои обязанности на автоматических и неавтоматических контрольных пропускных пунктах.

12. При проезде па железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зрители спортивных соревнований оформляют разовый проездной документ (билет) в стационарных кассах или в пути следования при предъявлении документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

13. Требования к транспортному обслуживанию на маршрутах спортивных соревнований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка:

транспортное средство должно быть технически исправно, оснащено системой тревожной связи с водителем (машинистом);

к управлению транспортным средством должен привлекаться квалифицированный водитель (машинист);

внешнее и внутреннее санитарное состояние транспортного средства должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, санитарным и экологическим нормам и правилам;

транспортное средство должно быть оснащено системой информирования пассажиров на двух языках (русский, английский);

на маршрутах спортивных соревнований должен быть размещен стикер "FREE RIDE", разработанный и утвержденный UEFA.

14. Учет количества поездок на маршрутах спортивных соревнований в целях предоставления участникам, волонтерам, зрителям спортивных соревнований и аккредитованным представителям средств массовой информации права на бесплатный проезд и провоз багажа осуществляется организациями-перевозчиками в порядке, установленном Комитетом по транспорту.

15. При возникновении ситуаций, не предусмотренных настоящим Порядком, участникам, волонтерам, зрителям спортивных соревнований и аккредитованным представителям средств массовой информации необходимо обратиться в центр поддержки







