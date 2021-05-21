Закон Санкт-Петербурга от 21 мая 2021 года № 227-51 "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 мая 2021 года

Статья 1

1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Санкт Петербурге на период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в значениях. определенных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 2

Запрещается розничная продажа алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной таре, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания:

в местах, расположенных на территории. границы которой проходят от Беговой улицы по оси улицы Савушкина до оси Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Ушаковского моста, далее по Ушаковскому мосту до реки Большой Невки, далее по оси реки Большой Невки до реки Малой Невки, далее по оси реки Малой Невки до Невской губы, далее вдоль берега Невской губы до берега Финского залива у западной границы парка имени 300-летия Санкт-Петербурга, далее по западной границе парка имени 300-летия Санкт-Петербурга до Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Беговой улицы, далее по оси Беговой улицы до улицы Савушкина, в день проведения матча чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на стадионе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 1. строение 1, и за день до проведения на указанном стадионе матча чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года;

в местах, расположенных на территории, границы которой проходят от Невского проспекта по оси реки Мойки до Зимней канавки, далее по оси Зимней канавки до Дворцовой набережной, далее по оси Дворцовой набережной до набережной Лебяжьей канавки, далее по оси набережной Лебяжьей канавки до Садовой улицы, далее по оси Садовой улицы до Невского проспекта, далее по оси Невского проспекта до реки Мойки, прилегающих к зоне болельщиков финального турнира чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на Конюшенной площади, с 11 июня по 11 июля 2021 года;

в местах, расположенных на территории, границы которой проходят от Дворцовой набережной по оси Зимней канавки до реки Мойки, далее по оси реки Мойки до восточной границы Исаакиевской площади, далее по восточной границе Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта, далее по оси Вознесенского проспекта до Адмиралтейского проспекта, далее по оси Адмиралтейского проспекта до Дворцового проезда, далее по оси Дворцового проезда до Дворцовой набережной, далее по Дворцовой набережной до Зимней канавки, прилегающих к зоне публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади, с 1 июля по 11 июля 2021 года;

в местах, расположенных на территории, границы которой проходят от Большого проспекта Петроградской стороны по оси Ждановский набережной до Офицерского переулка, далее по оси Офицерского переулка до улицы Красного Курсанта, далее по осям улицы Красного Курсанта и Съезжинской улицы до переулка Нестерова, далее по оси переулка Нестерова до улицы Блохина, далее по оси улицы Блохина до Провиантской улицы, далее по оси Провиантской улицы до проспекта Добролюбова, далее по оси проспекта Добролюбова до Зоологического переулка, далее по осям Зоологического переулка и Мытнинской набережной до Биржевого моста, далее по Биржевому мосту до набережной Макарова, далее по оси набережной Макарова до Среднего проспекта Васильевского острова, далее по оси Среднего проспекта Васильевского острова до 2-й линии Василевского острова, далее по 2-й линии Васильевского острова до Малого проспекта Васильевского острова, далее по оси Малого проспекта Васильевского острова до набережной Макарова, далее по оси набережной Макарова до Тучкова моста, далее по Тучкову мосту, по оси Большого проспекта Петроградской стороны до проспекта Добролюбова, прилегающих к тематическому парку футбола на территории спортивного комплекса "Юбилейный", с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Статья 3

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







