Ученые составили список смеющихся животных

Составлен список смеющихся животных, в который вошли 65 видов. В него включили и некоторых птиц. По мнению составителей обзора, опубликованного в Bioacoustics, он также может быть дополнен рептилиями и рыбами.

Под смехом животных подразумеваются различные звуковые сигналы, издаваемые ими во время игр, в основном, напоминающие человеческий смех. Его схожесть с воспроизведением вокализаций у человекообразных обезьян отметил еще в 1872 году Дарвин. Животные показывают такими звуками, что их действия не опасны и предполагают игру.

Саша Уинклер и Грегори Брайант из Калифорнийского университета провели подробный анализ литературы, где описываются игровые вокализации у животных. Они включили в обзор все найденные упоминания о звуках, издаваемых любым животным во время игрового поведения.

Таким образом, в список смеющихся вошли 65 видов, в основном, приматы, грызуны, социальные хищники и другие млекопитающие. Их смех оказался очень разнообразным. Например, приматы во время игры пыхтят и хихикают, хотя иногда могут мурчать, свистеть, хрюкать, издавать чмокающие звуки или писк, похожий на крысиный.

По мнению исследователей, список можно пополнить птицами и даже некоторыми рептилиями и рыбами. Пока лишь два вида попугаев и австралийские сороки являются единственными не млекопитающими, чей смех был описан.