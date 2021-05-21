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21.05.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Спрос на курортную недвижимость вырос в полтора раза

Текст: Марина Трубилина
Общий объем сделок с недвижимостью на российских курортах вырос, по данным экосистемы недвижимости ВТБ "Метр квадратный", по сравнению с началом года в полтора раза.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В условиях развития внутреннего туризма привлекательность недвижимости в курортных регионах растет как с точки зрения аренды, так и в качестве инвестиционного актива, отмечают эксперты. Сильнее всего из курортно-туристических регионов спрос на жилье увеличился в Краснодарском крае и Карелии, где в апреле прошло на 80% больше сделок, чем в январе-феврале. Калининградская область и Ставропольский край показали рост на 70%, Ростовская область - на 60%, Астраханская - на треть. Особенно активно приобретают жилье на юге России жители Москвы и Подмосковья.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Зачастую туристы сначала приезжают отдыхать, снимают жилье, а потом приобретают для себя понравившийся объект, в первую очередь - в инвестиционных целях. Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать арендный доход, а несколько месяцев в году использовать ее самостоятельно, минимизируя расходы на гостиницу или аренду в частном секторе", - говорит гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев. В последнее время популярным вложением для инвесторов стала покупка номера в апарт-отеле. Такой номер меньше и, соответственно, дешевле квартиры.

Наиболее доступное жилье среди туристических регионов - в Ставропольском крае (2,3 млн рублей в среднем за объект в апреле нынешнего года). Самое дорогое - в Калининградской области (4,2 млн рублей). Средняя стоимость жилья в Ростовской области - 3 млн рублей, в Карелии - 3,3 млн, в Краснодарском крае - 3,6 млн, в Астраханской области - 3,9 млн рублей.

Для покупки объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических направлений наибольший рост числа выданных кредитов в первом квартале этого года был в Краснодарском крае - почти в 1,5 раза. Средний кредит на первичном рынке здесь около 2,7 млн руб. (против 3,8 млн рублей по России в целом). Особую инвестиционную привлекательность приобретает Сириус - наукоград и самостоятельный городской округ около Сочи, который выделяется в регион федерального значения и становится полноценным городом с развитой инфраструктурой, отмечают в компании. В Ставропольском крае в первом квартале выдано на 35% ипотек больше, чем годом ранее, на Балтийском побережье - на 15%, в Карелии - на 9%.

Всплеску спроса на недвижимость в ключевых туристических центрах способствует резкий рост внутреннего туризма, развитие инфраструктуры в региональных центрах, доступная ипотека и удаленная работа. "С учетом сохраняющихся ограничений можно предположить, что летом тенденция роста спроса на курортную недвижимость продолжится и мы увидим рост числа сделок к предыдущему году не менее чем в полтора раза", - говорит Дусалеев.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СЗФО Карелия

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