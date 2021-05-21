Стартовал хакатон "Умные города. Промышленность. ТЭК" конкурса "Цифровой прорыв"

21 мая стартовал второй полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Умные города. Промышленность. ТЭК" представлены 8 кейсов, в том числе, 2 кейса от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 1 кейс от регионального органа исполнительной власти (РОИВ), 1 кейс от органа местного самоуправления и 4 кейса от крупных корпораций. Одно из центральных мероприятий хакатона - круглый стол "Умные города" - состоится на площадке Российского интернет форума (РИФ) 22 мая.

160 команд займутся решением кейсов, направленных на развитие энергетики, промышленности и городов России. Помогать и оценивать их будут больше 145 специалистов.

"Всего на этот полуфинал зарегистрировались 4566 участников из 62 регионов страны. В пятерку лидеров по числу регистраций вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны "Цифрового прорыва" перевалило отметку в 12 000 человек, - отмечает заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Тема хакатона очень актуальна для интернет-отрасли. На РИФе мы презентовали последние данные исследования "Экономика Рунета", где, в частности, представили Индекс цифровизации городов 2019. Согласно Индексу, среднее значение по 203 участникам проекта "Умный город" превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 года. Мы понимаем, как важно цифровизировать не только города, но и традиционные сферы экономики. Сегодня вся наша жизнь все больше и больше связана с технологиями, интернетом, передовыми цифровыми разработками. Уверен, идеи участников "Цифрового прорыва" послужат новой ступенью развития для отраслей промышленности, а города и регионы смогут продолжить процессы цифровизации в эффективном ключе", - подчёркивает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв".

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/