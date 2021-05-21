Стартовал хакатон "Умные города. Промышленность. ТЭК" конкурса "Цифровой прорыв"

Новости

Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 17:32
Рубрика: Экономика

Стартовал хакатон "Умные города. Промышленность. ТЭК" конкурса "Цифровой прорыв"

21 мая стартовал второй полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Умные города. Промышленность. ТЭК" представлены 8 кейсов, в том числе, 2 кейса от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 1 кейс от регионального органа исполнительной власти (РОИВ), 1 кейс от органа местного самоуправления и 4 кейса от крупных корпораций. Одно из центральных мероприятий хакатона - круглый стол "Умные города" - состоится на площадке Российского интернет форума (РИФ) 22 мая.

160 команд займутся решением кейсов, направленных на развитие энергетики, промышленности и городов России. Помогать и оценивать их будут больше 145 специалистов.

"Всего на этот полуфинал зарегистрировались 4566 участников из 62 регионов страны. В пятерку лидеров по числу регистраций вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны "Цифрового прорыва" перевалило отметку в 12 000 человек, - отмечает заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Тема хакатона очень актуальна для интернет-отрасли. На РИФе мы презентовали последние данные исследования "Экономика Рунета", где, в частности, представили Индекс цифровизации городов 2019. Согласно Индексу, среднее значение по 203 участникам проекта "Умный город" превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 года. Мы понимаем, как важно цифровизировать не только города, но и традиционные сферы экономики. Сегодня вся наша жизнь все больше и больше связана с технологиями, интернетом, передовыми цифровыми разработками. Уверен, идеи участников "Цифрового прорыва" послужат новой ступенью развития для отраслей промышленности, а города и регионы смогут продолжить процессы цифровизации в эффективном ключе", - подчёркивает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв".

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/

Экономика

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов