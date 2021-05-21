Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток

Мещанский суд в Москве приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на Лубянке. Причина - нарушение правил профилактики коронавируса, допущенных владельцем магазина - компанией "Лубянка девелопмент".

Мещанский суд в пятницу признал АО "Лубянка девелопмент" виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в нарушении в области санитарного благополучия населения в период эпидемии. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, компании назначено административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 7 суток. Отчет о приостановлении деятельности магазина исчисляется с момента вынесения административного протокола - то есть с 18 мая.