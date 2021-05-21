Участие в выборах смогут запретить за поддержку целей экстремистов

Новости

Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
Пранкеры разыграли Зеленского от имени Кличко 15:53
Вин Дизель рассказал, за что любит Россию 15:52
Вин Дизель: "Форсаж" закончится десятой частью 15:45
СМИ: Полиция Израиля штурмует комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе 15:30
Мясников развеял мифы о полезных продуктах 15:16
Аэропорту в Грозном присвоят имя Ахмата Кадырова 15:16
Кубинский лидер осудил попытки дестабилизации в Беларуси 15:13
В Тюменской области у самолета Ан-2 при посадке сложились шасси 14:52
Верховный суд признал экстремистским сетевое движение NS/WP 14:43
Лукашенко предложил дедолларизировать торговлю в ЕАЭС 14:33
Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье 14:23
Число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям выросло на 20 тысяч 14:18
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы 14:18
Путин объявил о создании мобильного приложения для мигрантов 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 15:30
Рубрика: Власть

Участие в выборах смогут запретить за поддержку целей экстремистов

Текст: Татьяна Замахина
Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о временном запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Главы профильных комитетов предложили ряд уточнений в этот документ. Так, предлагается четче прописать, каких именно выборов касаются ограничения и что понимать под "причастностью".

Напомним, что в законопроекте предлагается ограничить избирательное право лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект о "приземлении" IT-гигантов

Поправки к основному чтению внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Их содержание приводит ТАСС.

В первоначальной версии, поддержанной в первом чтении, ограничения вводились только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Согласно одной из предложенных поправок, их могут распространить на кампании всех уровней.

Депутаты также предлагают прописать, что действие закона не должно распространяться на уже состоявшиеся выборы. А именно, положения "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу новых норм".

Кроме того, уточняется, что значит причастность к деятельности организации. Под этим, во-первых, предлагается понимать непосредственную реализацию целей такой структуры, ее форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Власти поддержали законопроект, позволяющий нанимать на работу заключенных

"Причастными" могут счесть еще и тех, кто выражает поддержку целям и формам работы такой организации, а также ее отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Согласно ранее одобренным нормам, учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Цель - поставить заслон для прихода в парламент руководителей, участников и спонсоров таких структур, заявлял журналистам глава Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, оправдано с учетом особого статуса депутата, считает он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
В парках Москвы могут ограничить скорость велосипедов и электротранспорта
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы