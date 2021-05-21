Участие в выборах смогут запретить за поддержку целей экстремистов

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о временном запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Главы профильных комитетов предложили ряд уточнений в этот документ. Так, предлагается четче прописать, каких именно выборов касаются ограничения и что понимать под "причастностью".

Напомним, что в законопроекте предлагается ограничить избирательное право лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Поправки к основному чтению внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Их содержание приводит ТАСС.

В первоначальной версии, поддержанной в первом чтении, ограничения вводились только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Согласно одной из предложенных поправок, их могут распространить на кампании всех уровней.

Депутаты также предлагают прописать, что действие закона не должно распространяться на уже состоявшиеся выборы. А именно, положения "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу новых норм".

Кроме того, уточняется, что значит причастность к деятельности организации. Под этим, во-первых, предлагается понимать непосредственную реализацию целей такой структуры, ее форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.

"Причастными" могут счесть еще и тех, кто выражает поддержку целям и формам работы такой организации, а также ее отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Согласно ранее одобренным нормам, учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Цель - поставить заслон для прихода в парламент руководителей, участников и спонсоров таких структур, заявлял журналистам глава Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, оправдано с учетом особого статуса депутата, считает он.