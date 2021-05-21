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21.05.2021 10:14
Рубрика: Культура

В Германии скончался художник Таир Салахов

Текст: Наталья Лебедева
Не стало народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова. Об этом сообщила его дочь, художник и галерист Айдан Салахова. Ему было 92 года.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", - сообщила она ТАСС.

Фото: Артем Локалов
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Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Он родился 29 ноября 1928 года в Баку. Отучившись в Азербайджанском художественном училище им. Азима Азимзаде, он поступает в Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР, где учится в мастерской Петра Покаржевского.

Таира Салахова считают одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX-XXI вв. Он рисовал портреты нефтяников и композиторов, натюрморты и интерьеры. Он автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и писателя Расула Рзы. Среди его работ и графические и живописные циклы "По Чехословакии", "По Италии", "По Америке", "Индия" и другие.

Произведения художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее Востока, Московском музее современного искусства, Государственном Русском музее, Национальном музее искусств Азербайджана и других музеях.

Таир Салахов не только много рисовал, но и учил этому других. Преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств им. М. А. Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Баку), Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова, почти 10 лет заведовал кафедрой живописи и композиции в МГАХИ.
Картины и лица художников в объективе фотографа, влюбленного в живопись

Таир Салахов был вице-президентом Российской академии художеств, почетным президентом Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, а также членом-корреспондентом Академии изящных искусств Франции, академиком-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Испания), членом Европейской академии наук, искусств и литературы. Он обладатель множества почетных наград и званий.

В родном городе художника, Баку, в 2012 году был открыт дом-музей Таира Салахова.

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