В Госдуме заявили о вовлечении детей в незаконные акции через TikTok

На организованных на Западе тренингах учат вовлекать подростков в незаконные акции через соцсеть TikTok. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Выступая на международной конференции, он рассказал что подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует соцсеть в своих обучающих тренингах.

"На них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии, - объяснил парламентарий. - Подтверждающие выводы и документы у нас имеются".

Он напомнил, что в январе этого года именно через данную соцсеть несовершеннолетних призывали к массовым беспорядкам в РФ.

Пискарев также сообщил, что упомянутый "Пражский центр" готовит рекомендации для Евросоюза "по взращиванию другой России". "Ну и, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность, - добавил депутат. - Вот что они хотят".

Кроме того, та же нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию. Проводятся и мероприятия, направленные на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории.

Ранее Пискарев заявлял, что "опорные пункты" нежелательных НПО действуют в Чехии, Польше, Грузии, Украине. Однако на рассмотрении ГД находится пакет проектов об ответственности вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО.

"Наши законопроекты - это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности РФ", - отмечал Пискарев.