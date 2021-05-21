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21.05.2021 13:44
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о вовлечении детей в незаконные акции через TikTok

Текст: Татьяна Замахина

На организованных на Западе тренингах учат вовлекать подростков в незаконные акции через соцсеть TikTok. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Выступая на международной конференции, он рассказал что подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует соцсеть в своих обучающих тренингах.

"На них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии, - объяснил парламентарий. - Подтверждающие выводы и документы у нас имеются".

Он напомнил, что в январе этого года именно через данную соцсеть несовершеннолетних призывали к массовым беспорядкам в РФ.

Пискарев также сообщил, что упомянутый "Пражский центр" готовит рекомендации для Евросоюза "по взращиванию другой России". "Ну и, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность, - добавил депутат. - Вот что они хотят".

Кроме того, та же нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию. Проводятся и мероприятия, направленные на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории.

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Ранее Пискарев заявлял, что "опорные пункты" нежелательных НПО действуют в Чехии, Польше, Грузии, Украине. Однако на рассмотрении ГД находится пакет проектов об ответственности вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО.

"Наши законопроекты - это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности РФ", - отмечал Пискарев.

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