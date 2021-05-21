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21.05.2021 17:04
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект закона об усилении контроля в сфере оборота оружия

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен проект закона, направленный на усиление госконтроля за оборотом оружия. Его принятие благоприятно повлияет на криминогенную обстановку, отметили авторы.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Проект внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Законопроект разрабатывался до трагедии в Казани, отметил Пискарев, которого цитирует пресс-служба комитета. По его словам, документ учитывает правоприменительную практику, связанную с правонарушениями в этой сфере.

Авторы предложили ввести более строгое наказание за нарушения в данной сфере в случаях, если это повлекло утрату оружия. Возможно наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей либо лишение права на приобретение или ношение оружия на срок от одного года до трех лет. При этом оружие могут конфисковать.

Согласно пояснительной записке, за последние пять лет в России было утрачено более 28 тысяч единиц оружия - таковое попадает в незаконный оборот и используется при совершении преступлений.

При нарушении правил перевозки, транспортирования или использования оружия, повлекшем его утрату, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, на граждан налагаются аналогичные меры. А компании могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей.

Поправки предусматривают, среди прочего, и ответственность за нарушение запрета на распространение в интернете информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, восстановления боевых свойств списанного оружия.

Штраф для граждан предусмотрен в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Мы считаем недопустимой организацию обучения производству оружия в интернете, поэтому предлагаем установить повышенную ответственность за такие действия", - заявил глава комитета Госдумы.

"Учитывая длящийся характер правонарушений в сфере оборота оружия и повышенную степень их общественной опасности, а также нечастую периодичность проверок, считаем важным увеличить сроки давности по этим правонарушениям с 2 месяцев до 1 года", - подчеркнул Василий Пискарев.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Одна из новелл законопроекта предусматривает возможность в ряде случаев освободить от ответственности нарушителей законодательства, добровольно сдавших оружие и патроны. "При этом действие поправки не распространяется на тех нарушителей закона, кто попытается добровольно сдать оружие при задержании", - добавил Василий Пискарев.

Глава комитета считает, что внесенный пакет поправок поможет упорядочить оборот гражданского оружия в России, благоприятно повлияет на криминогенную обстановку на наших улицах, а введение повышенной ответственности окажет хорошее профилактическое воздействие на владельцев оружия и тех, кто собирается его приобрести.

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