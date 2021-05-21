В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии

Несмотря на сложный год, в течение которого школьники учились дистанционно, в Минобрнауки не опасаются, что качество знаний нынешних выпускников снизилось. Об этом рассказал в эфире программы "Специальный гость" на телеканале RTVI министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Мы считаем, что, несмотря на сложности, в вузы придут молодые люди заинтересованные, с хорошим качеством знаний, - сказал министр. - В востребованные университеты все равно придет сильный студент. Почему? Потому что тот, кто хочет учиться в хорошем университете, несмотря на сложности или вопреки им, все равно будет заниматься сам дополнительно, на какое бы время не назначили лекции. Мы же обеспечиваем доступ к качественному высшему образованию большинству. Человек, получивший хорошее образование, по мнению министра, гораздо лучше готов к переменам, он хорошо перестраивается.

Фальков подчеркнул, что у человека, получившего фундаментальное университетское образование пусть даже и много лет назад, получится адаптироваться даже в быстро меняющихся условиях.

- Допустим, знание физики и математики никто не отменял, какие бы профессии и специальности ни появлялись. Так популярные и необходимые сегодня направления в сфере информационных технологий базируются все равно на хорошем знании математики, - отметил Фальков. - Если у вас хорошее гуманитарное образование, если вы понимаете, как устроен социум, какие базовые принципы коммуникаций, то вы тоже будете себя достаточно уверенно чувствовать в меняющемся мире.