Новости

Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 16:58
Рубрика: Общество

В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии

Текст: Мария Агранович

Несмотря на сложный год, в течение которого школьники учились дистанционно, в Минобрнауки не опасаются, что качество знаний нынешних выпускников снизилось. Об этом рассказал в эфире программы "Специальный гость" на телеканале RTVI министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фальков: Студентам не стоит ограничиваться возможностями вузов

- Мы считаем, что, несмотря на сложности, в вузы придут молодые люди заинтересованные, с хорошим качеством знаний, - сказал министр. - В востребованные университеты все равно придет сильный студент. Почему? Потому что тот, кто хочет учиться в хорошем университете, несмотря на сложности или вопреки им, все равно будет заниматься сам дополнительно, на какое бы время не назначили лекции. Мы же обеспечиваем доступ к качественному высшему образованию большинству. Человек, получивший хорошее образование, по мнению министра, гораздо лучше готов к переменам, он хорошо перестраивается.

Фальков подчеркнул, что у человека, получившего фундаментальное университетское образование пусть даже и много лет назад, получится адаптироваться даже в быстро меняющихся условиях.

- Допустим, знание физики и математики никто не отменял, какие бы профессии и специальности ни появлялись. Так популярные и необходимые сегодня направления в сфере информационных технологий базируются все равно на хорошем знании математики, - отметил Фальков. - Если у вас хорошее гуманитарное образование, если вы понимаете, как устроен социум, какие базовые принципы коммуникаций, то вы тоже будете себя достаточно уверенно чувствовать в меняющемся мире.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня