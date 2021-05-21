В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена"

1 июня в Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена". Он станет "точкой сборки" современных проектов для детей, местом открытия новых талантов.

Одновременно будет работать более чем 20 площадок: на главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена".

Представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса представят детям и подросткам новые возможности для развития. Гостями фестиваля станут школьники, их родители и педагоги-наставники из разных регионов страны. Для зарегистрированных участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" на фестивале будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров.

Роскосмос представит на фестивале "лунную станцию", Росатом - научное пространство Homo Sсience, где школьники смогут погрузиться в современный мир науки и узнать просто о сложном, Российское движение школьников создаст арт-пространство, в котором дети смогут проявить свои творческие способности, а Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" проведет марафон уличных культур.

На главной сцене гостей ожидает концертная программа с участием популярных исполнителей и показательное выступление нового формата соревнования хоровых коллективов - "Битва хоров".

Организаторы фестиваля - АНО "Большая перемена", Комплекс социального развития Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Национальные приоритеты".